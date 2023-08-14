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Сегодня, 19:05

Губерниев: «Если мы станем всех посылать, то на международном уровне будут играть только внуки Федотова»

Алина Савинова
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил решение Международной федерации хоккея по поводу ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым.

— Здесь его два пути. Первый — согласиться. Второй — идти своей дорогой и попасть под еще более жесткий бан. Поэтому надо решить, как дальше будут развиваться и двигаться Федотов и ЦСКА, — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

— Вячеслав Фетисов вот предлагает послать ИИХФ куда подальше...

— Послать легко. Если мы станем всех посылать, то, мне кажется, дальше на международном уровне будут играть только внуки Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Федотов получил дисквалификацию, которая завершится 31 декабря 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-esli-my-stanem-vseh-posy-lat-to-na-mezhdunarodnom-urovne-budut-igrat-tol-ko-vnuki-fedotova/
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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