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Сегодня, 22:45

Губерниев о матче «Спартак» — «Динамо»: «Хочется продолжения банкета»

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Известный журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо» (8:7) в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«О таких хоккейных матчах можно только мечтать. Конечно, я следил внимательно. Поздравляю «Спартак» с победой. «Динамо» молодцы. Это то, что двигает российский спорт вперед. Невероятная история. Чем больше будет таких матчей, тем российский спорт по-прежнему будет живее всех живых. Это касается не только хоккея, а спорта вообще. Тот случай, когда хочется продолжения банкета», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» набрал 54 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обошли «Динамо» (54 очка и второе место) по дополнительным показателям.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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