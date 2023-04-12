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Сегодня, 19:02

Губерниев посоветовал Вишневски смотреть на мир трезвыми глазами

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Комментатор Дмитриев Губерниев прокомментировал для «СЭ» слова бывшего игрока «Адмирала» Джеймса Вишневски о том, что «русские — законченные алкоголики».

«Я думаю, что он сам пьет. Русские не пьют больше, чем любые другие. Я думаю, что он сам запойный. У кого что болит, тот о том и говорит. Посоветую ему бросать и смотреть на мир трезвыми глазами», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Защитник Джеймс Вишневски выступал за «Адмирал» в сезоне-2016/17. Американец провел 16 матчей за клуб из Владивостока, после чего перешел в швейцарский «Лугано».

Дмитрий Губерниев
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