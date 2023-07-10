Губерниев высказал мнение насчет ситуации с Федотовым

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение насчет ситуации с вратарем Иваном Федотовым.

«Если у него был выбор, он выбрал ЦСКА, а все остальное — к Ивану Федотову. Сейчас все равно никакого взаимного уважения контрактов между КХЛ и НХЛ нет. Может, он Россию больше любит, чем Америку, а Москву — больше, чем Филадельфию. А может быть, у Федотова произошло переосмысление после всей этой истории, когда за него, кроме меня и хоккеиста «Салавата Юлаева», вообще никто не вступился. Был ли выбор у Ивана Федотова? Этот вопрос надо задать ему», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит — 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.