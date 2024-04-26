Губерниев: «Верю в СКА, а в ЦСКА — нет. Все будут нацелены на реванш в следующем сезоне»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (4-0) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Это была очень уверенная победа со стороны «Металлурга». То, что сотворил Набоков — он просто кудесник. Наши вратари по обе стороны океана красавцы, прекрасно играют. Честно говоря, я больше ждал от «Локомотива», у которого очень хорошие исполнители. Очень рад за Магнитогорск и персонально рад за Разина. Могли ли мы представить во времена «Ласкового мая», что Андрей Разин станет чемпионом по хоккею? Вот он и стал. Одно дело собрать «Ласковый май», а другое — выиграть Кубок Гагарина. Но Андрей Разин все может. Персонально очень рад за Виктора Рашникова, он меценат и владелец магнитогорского металлургического завода, для него хоккей имеет огромное значение», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Губерниев также поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

«Рассуждать о том, кто будет фаворитом в следующем сезоне — это гадание на кофейной гуще. Конечно, я ожидаю большего от московских клубов, вообще другого ожидаю от СКА, который нацелен только на победу. Хотя в СКА я верю, а в ЦСКА — нет. Все будут нацелены на реванш в следующем сезоне», — добавил Губерниев.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.