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Сегодня, 22:02

Губерниев: «Верю в СКА, а в ЦСКА — нет. Все будут нацелены на реванш в следующем сезоне»

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (4-0) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Это была очень уверенная победа со стороны «Металлурга». То, что сотворил Набоков — он просто кудесник. Наши вратари по обе стороны океана красавцы, прекрасно играют. Честно говоря, я больше ждал от «Локомотива», у которого очень хорошие исполнители. Очень рад за Магнитогорск и персонально рад за Разина. Могли ли мы представить во времена «Ласкового мая», что Андрей Разин станет чемпионом по хоккею? Вот он и стал. Одно дело собрать «Ласковый май», а другое — выиграть Кубок Гагарина. Но Андрей Разин все может. Персонально очень рад за Виктора Рашникова, он меценат и владелец магнитогорского металлургического завода, для него хоккей имеет огромное значение», цитирует Губерниева «РБ Спорт».

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Губерниев также поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

«Рассуждать о том, кто будет фаворитом в следующем сезоне — это гадание на кофейной гуще. Конечно, я ожидаю большего от московских клубов, вообще другого ожидаю от СКА, который нацелен только на победу. Хотя в СКА я верю, а в ЦСКА — нет. Все будут нацелены на реванш в следующем сезоне», добавил Губерниев.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Губерниев
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