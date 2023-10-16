Губерниев жестко отреагировал на скандальную выходку хоккеиста Хохлачева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальную ситуацию, в которую попал нападающий «Амура» Александр Хохлачев.

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.

По мнению Губерниева, Хохлачева должны привлечь к уголовной ответственности.

«Причем тут вообще клуб? Речь должна идти именно об уголовном преследовании. Он ведь по чужой машине прошелся? Человек в нетрезвом состоянии. Значит, это «уголовка». Так что товарищ Хохлачев — уголовный преступник, и правоохранительным органам нужно уделить особое внимание», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Амур» оштрафует игрока на месячную зарплату.

По данным «СЭ», игрок зарабатывает 75 миллионов рублей в год, а значит, штраф составит примерно 6,25 миллиона.