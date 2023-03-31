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Сегодня, 09:45

Гудачек рассказал о долгах «Барыса» перед игроками и тренерским штабом

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Словацкий голкипер Юлиус Гудачек рассказал о том, что «Барыс» должен деньги игрокам и тренерам за сезон-2022/23.

«Да, клуб должен деньги — но нам еще в январе сказали, что это средства из «Самрук-Казына», и придут они где-то в апреле. Просто все объяснили, мы все знаем. Ребята все знают, что деньги придут в апреле. Клуб предупредил всех игроков и тренерский штаб, что деньги будут — но в апреле. Поэтому я думаю, что все нормально будет», — цитирует Гудачека Legalbet.kz.

34-летний Гудачек отыграл за «Барыс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)-2022/23 42 матча. «Барыс» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.

Источник: https://legalbet.kz/news/15100721/
Юлиус Гудачек
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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