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Сегодня, 09:20

Гусев: «В «Динамо» я пришел за победами, а не просто так. Конечно, были и другие предложения»

Сергей Разин
корреспондент
Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Форвард «Динамо» Никита Гусев рассказал о том, что имел несколько предложений от клубов КХЛ.

«Я всем доволен, здесь все хорошо. Появился вариант с переходом в «Динамо». Мне предложили подписать контракт с этим клубом, мы обсудили все условия и договорились. В любом клубе, куда бы я ни перешел, я всегда хочу выигрывать. В «Динамо» я пришел за победами, а не просто так. Буду стараться помогать команде как могу. Конечно, у меня были и другие предложения. И я принял решение продолжить карьеру в «Динамо». Что касается слухов о том, что в приоритете был переход в московский клуб, то в прессе много чего пишут. Но никто не знает, что для меня было в приоритете. И никто не узнает. Я выбрал для себя то, что посчитал нужным. Чтобы было комфортно и мне, и команде», — приводит слова Гусева РИА «Новости».

18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. Позже пресс-служба клуба сообщила, что нападающий присоединился к бело-голубым на тренировочных сборах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230729/gusev-1887029221.html
Никита Гусев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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