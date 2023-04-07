Гуськов назвал удар клюшкой Николаева игровым моментом

Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов прокомментировал победу своей команды в третьем матче финальной серии Западной конференции со СКА (4:0).

«Отличная игра с нашей стороны. Главное, что выиграли, но ни в коем случае нельзя останавливаться. Наша лучшая игра еще впереди. В каких компонентах она должна быть лучше? Это останется у нас в раздевалке. Будем прибавлять. Эпизод с ударом клюшкой между ног Николаеву? Было добивание на пятаке, это игровой момент. Я его еще не смотрел», — приводит слова Гуськова «РБ Спорт».

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.