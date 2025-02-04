Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:21

Гуськов рассказал о запуске линейки крафтового пива под брендом КХЛ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов ответил на вопрос, стоит ли ждать появления крафтового пива под брендом КХЛ.

— Рассматривает ли лига запуск линейки крафтового пива КХЛ IPA, APA, Stout?

— Хорошая идея. Думаю, мы с коллегами из отдела маркетинга это обсудим. Посмотрим, как это может повлиять на развитие лиги в целом. Надо попробовать, проанализировать, — сказал Гуськов Legalbet.ru.

В текущем сезоне пивоваренная компания «Балтика» стала партнером и официальным пивом регулярного чемпионата КХЛ, плей-офф и Матча Звезд КХЛ.

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
Александр Гуськов
Читайте также
Юрист рассказал об упрощенном порядке вступления в наследство
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Дюков переизбран на пост президента РФС
Камеры наблюдения показали слежку за погибшим от взрыва в ЖК в Москве Саркисяном
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Популярное видео
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя