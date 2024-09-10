Гуслистов отметил, что игроки минского «Динамо» хорошо подготовились к началу нового сезона

Нападающий минского «Динамо» Никита Гуслистов оценил готовность команды к началу сезона КХЛ.

«Все хорошо готовы, прошли предсезонку. Физически сейчас все хорошо себя чувствуют, только начало сезона, еще устать не успели», — цитирует Гуслистова Legalbet.

Также он рассказал, в каких аспектах игры ему необходимо прибавить.

«Конечно, всегда есть над чем работать. Ну, как минимум, нужно прибавить в голах, в передачах, в победах. Нужно все делать, чтобы команда выигрывала. Скорость, наверное, не так важна. Главное, чтобы действия правильные были и шли на благо команды, приносили победы», — добавил форвард.

9 сентября «Динамо» на выезде уступило «Спартаку» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (2:5). После двух игр минская команда занимает девятое место в таблице Западной конференции с 2 очками.