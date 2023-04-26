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КХЛ

Сегодня, 15:05

Гусманов — о работе в «Металлурге»: «Использовали разные варианты — кнут и пряник, и кричали, и уговаривали»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Металлурга» Равиль Гусманов поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне КХЛ.

«Весь сезон у команды получился как качели — череда хороших игр сменялась серией плохих. В чисто психологическом плане не получилось ребят встряхнуть, хотя использовали разные варианты — кнут и пряник, и кричали, и уговаривали. Где-то получилось, где-то — нет. Впрочем, и концовка чемпионата, и плей-офф получились достаточно интересными», — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.

В текущем сезоне КХЛ «Металлург» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил в серии «Авангарду» со счетом 0-4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-metallurga-ispol-zovali-razny-e-varianty-knut-i-pryanik-i-krichali-i-ugovarivali/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Равиль Гусманов
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