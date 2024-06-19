Гусманов прокомментировал то, что Воробьев возглавил ЦСКА

Бывший тренер «Трактора» и «Металлурга» Равиль Гусманов прокомментировал то, что известный специалист Илья Воробьев возглавил ЦСКА.

— С Ильей Воробьевым вы вместе работали в «Металлурге». Радует, что он вернулся в КХЛ и возглавил ЦСКА?

— Конечно, такой специалист не должен сидеть без дела. Я очень рад, что Илья Петрович приступил к работе в ЦСКА. В новом сезоне он проявит себя, добьется новых побед.

— Что отличает Воробьева как тренера?