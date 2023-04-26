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Сегодня, 16:04

Гусманов считает, что «Трактору» рано или поздно удастся завоевать золото

Алина Савинова
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Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился воспоминаниями о выступлении челябинской команды в сезоне-2012/13.

«Вспоминаю, конечно. Разговаривал с ребятами, которые играли в этой команде, и с болельщиками. Для города попадание в финал было праздником. Весь Челябинск болел, переживал, жил хоккеем. В моей карьере было много ситуаций, когда не хватало одного шага. Поэтому нужно забыть это, идти дальше и снова выигрывать. «Трактору» рано или поздно удастся завоевать золото, с такой школой и с такими традициями», — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.

В сезоне-2012/13 «Трактор» в первый и пока в последний раз в своей истории играл в финале плей-офф КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-traktora-chelyabinskomu-klubu-rano-ili-pozdno-udastsya-zavoevat-zoloto/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Равиль Гусманов
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