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Сегодня, 10:02

Гутик высказался о победе «Адмирала» над «Салаватом Юлаевым»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик оценил победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» в пятом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина (4:3 ОТ, 3-2).

«В каком состоянии подошли к матчу? В хорошем состоянии с утра раскатились — и вечером в бой. Мы играем в свой хоккей, каждую игру меняются какие-то детали, нюансы, а основное — это самоотдача и желание победить, тактика уже уходит на второй план. Были заряжены на игру с первой смены, вот поэтому и такой результат. Мы не были удивлены, ведь это результат нашей работы. Почему во втором периоде нанесли всего два броска в створ и пропустили две шайбы? Нас немного подвели удаления, наверное, отдали инициативу. Ничего страшного. Самое главное, что выиграли игру. Ожидали ли, что счет в серии 3:2 в нашу пользу? Мы ничего не загадывали, готовились к серии. Выходим играть каждую игру на победу. Надо выиграть, вот и все», — приводит слова Гутика Metaratings.ru.

Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-admirala-gutik-o-pobede-nad-salavatom-yulaevym-vykhodim-igrat-kazhduyu-igru-na-pobedu-234219/
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ХК Салават Юлаев
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