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Сегодня, 10:26

Хабибулин — о работе в «Торпедо»: «Изначально было немного страшновато»

Мария Гусева
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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин рассказал, как приступил к работе в «Торпедо».

«Раньше я на постоянной основе нигде не работал, поэтому изначально было немного страшновато, — цитирует ТАСС Хабибулина. — Я понимал, что будет немного тяжело, осознавал, что это все займет какое-то время и потом пойдет уже все нормально. Очень приятно, когда ты попадаешь в клуб и работаешь с ребятами, которые слушают, доверяют тебе. И самое главное — когда видишь отдачу и результат, это воодушевляет и хочется делать больше».

Хабибулин также рассказал, как получил приглашение в клуб.

«Мне позвонил Игорь Ларионов (главный тренер «Торпедо»), который сказал, что собирает команду. Он все объяснил, спросил, интересно ли мне это. Я сказал, что да, интересно, практически не раздумывал», — добавил он.

Хабибулин стал тренером вратарей «Торпедо» в прошедшее межсезонье. Ранее он курировал вратарей в системе сборных России, а также был тренером вратарей молодежной национальной команды.

«Торпедо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 68 очками в 50 встречах.

Источник: ТАСС
Николай Хабибулин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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