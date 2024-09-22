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Сегодня, 22:24

Форвард «Сочи» Хафизов: «Ак Барс» был посвежее, мы не успевали за соперником»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов в интервью «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

— В последних двух матчах ты забил четыре гола. С чем связана такая успешная игра?

— Поставили в тройку к Авершину и Сероуху, пока неплохо получается, у нас хорошая «химия». Надо продолжать в том же духе.

— Почему в первых двух периодах у «Сочи» мало что получалось?

— «Ак Барс» был посвежее, мы не успевали за соперником. Надо было помогать Сергею Иванову на пятаке. Будем исправлять ошибки.

— Как изменился «Ак Барс» по сравнению с прошлым сезоном?

— Казанцы оставили хорошее впечатление, первое звено очень мощно выглядит — запирали нас в зоне. Как и всегда, «Ак Барс» будет претендовать на самые высокие места.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд и с 8 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице «Востока». «Сочи» (4) идет на последней, 11-й позиции в Западной конференции.

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