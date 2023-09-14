Хафизов: «Если «Сочи» поправит игру в меньшинстве, будет больше побед»

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов прокомментировал победу над «Северсталью» (5:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Думаю, болельщикам матч понравился, такие догонялки-качели. Нам надо было построже в концовке выстоять и доводить игру до победы в основное время. Что мешает нам побеждать в каждой игре? Где-то нас подводят удаления, пропускаем в большинстве достаточное количество шайб. Если поправим игру в меньшинстве, будет больше побед. Это мой первый дубль в КХЛ. Сегодня у моего папы день рождения, и здорово, что получилось порадовать его в этот день. Теперь следующая планка — нужно хет-трик оформлять», — цитирует пресс-служба КХЛ Хафизова.

«Сочи» идет на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков в 6 встречах. «Северсталь» занимает 7-е место (5 очков в 4 играх).