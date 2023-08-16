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Сегодня, 09:30

Хайруллин: «Хотелось бы, чтобы все играли, как СКА и «Торпедо», но не все так могут»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Марат Хайруллин.
Фото ХК СКА
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Нападающий петербуржских армейцев Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о балансе между атакующим и оборонительным хоккеем в КХЛ.

— Григорий Панин в недавнем интервью сказал, что «Адмирал» играл в блевотный хоккей. Как считаешь, имеет место такая характеристика или результат оправдывает все?

— Если результат есть, значит, они все правильно делают. У команд есть свой подбор игроков, от этого зависит и стиль игры. Тяжело преодолевать оборону у таких команд, поэтому они дают результат. Конечно, хотелось бы, чтобы все играли, как СКА и «Торпедо», но не все так могут.

— Бывает ли такое, что тебе приходится дополнительно себя настраивать на матчи с не самыми сильными соперниками?

— В Нижнекамске такое бывало, а в Питере я этого особо не замечал. На СКА все настраиваются по-особенному, все хотят у нас выиграть, из-за этого становится сложнее играть, поэтому надо выкладываться в каждом матче. Это хорошо, потому что у тебя вырабатывается дух победителя. Я получил огромное удовольствие от частых побед.

Марат Хайруллин. «На СКА все настраиваются по-особенному, все хотят у нас выиграть». Интервью Хайруллина с Хайруллиным
Марат Хайруллин
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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