Хайруллин: «Хотелось бы, чтобы все играли, как СКА и «Торпедо», но не все так могут»

Нападающий петербуржских армейцев Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о балансе между атакующим и оборонительным хоккеем в КХЛ.

— Григорий Панин в недавнем интервью сказал, что «Адмирал» играл в блевотный хоккей. Как считаешь, имеет место такая характеристика или результат оправдывает все?

— Если результат есть, значит, они все правильно делают. У команд есть свой подбор игроков, от этого зависит и стиль игры. Тяжело преодолевать оборону у таких команд, поэтому они дают результат. Конечно, хотелось бы, чтобы все играли, как СКА и «Торпедо», но не все так могут.

— Бывает ли такое, что тебе приходится дополнительно себя настраивать на матчи с не самыми сильными соперниками?

— В Нижнекамске такое бывало, а в Питере я этого особо не замечал. На СКА все настраиваются по-особенному, все хотят у нас выиграть, из-за этого становится сложнее играть, поэтому надо выкладываться в каждом матче. Это хорошо, потому что у тебя вырабатывается дух победителя. Я получил огромное удовольствие от частых побед.