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Сегодня, 16:23

Хайруллин: «Локомотив» — команда без слабых мест, они стали лучше играть»

Камила Абдурахманова
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Нападающий СКА Марат Хайруллин поделился ожиданиями от предстоящего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива».

«Команда без слабых мест. Они играют хорошо: и в обороне, и в атаке. У них тоже в этом году произошли изменения, стали лучше играть, много моментов создают. Поэтому нужно готовиться серьезно к этому сопернику. «Локомотив» — лидер чемпионата. Нужно исключить контратаки, как в матче с «Барысом», и все будет хорошо», — заявил Хайруллин «ВсеПроСпорт».

Встреча СКА — «Локомотив» состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Матч начнется в 19.30 мск.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Марат Хайруллин
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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