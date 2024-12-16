Хайруллин: «Локомотив» — команда без слабых мест, они стали лучше играть»

Нападающий СКА Марат Хайруллин поделился ожиданиями от предстоящего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива».

«Команда без слабых мест. Они играют хорошо: и в обороне, и в атаке. У них тоже в этом году произошли изменения, стали лучше играть, много моментов создают. Поэтому нужно готовиться серьезно к этому сопернику. «Локомотив» — лидер чемпионата. Нужно исключить контратаки, как в матче с «Барысом», и все будет хорошо», — заявил Хайруллин «ВсеПроСпорт».

Встреча СКА — «Локомотив» состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Матч начнется в 19.30 мск.