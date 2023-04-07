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Сегодня, 10:33

Хайруллин заявил, что СКА держит удар

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий СКА Марат Хайруллин подвел итоги третьего матча финальной серии Запада с ЦСКА, в котором его команда проиграла со счетом 0-4.

«Мало позитивных моментов, разве что мы до конца играли. Игра не получилась совсем. Посмотрим видео, обсудим. У нас хорошая команда, мы держим удар. Есть резерв из ребят, которые могут выйти, и тогда что-то может измениться. Первый период был неплохим, а во втором пропустили, после чего у нас немножко не пошло», — приводит слова Хайруллина «РБ Спорт».

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marat-hajrullin-u-ska-horoshaya-komanda-my-derzhim-udar/
Марат Хайруллин
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