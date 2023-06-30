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Сегодня, 13:05

Хажеев прокомментировал то, что он был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь системы «Трактора» Руслан Хажеев прокомментировал то, что он был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2023.

«Следил ли за церемонией драфта НХЛ? Да, смотрел вместе с друзьями. Что чувствовал, когда меня выбрала «Каролина»? Была радость. Удивился не тому, что меня выбрала «Каролина», а тому, насколько высоко я ушел. Думал, будет шестой-седьмой раунд. То, что выберет «Каролина», я догадывался. Прикольно, что мы с Александром Рыковым попали в одну команду. Мне казалось, что «Каролина» будет одним из вариантов на драфте. Ко мне обращались скауты примерно девяти-десяти клубов. Некоторые команды интересовались больше, чем другие. Какие цели ставлю перед собой? Попасть в ВХЛ и КХЛ, играть там на регулярной основе. «Трактор» — команда из моего родного города, и я хотел бы представлять ее. Мечта играть в НХЛ? Все хоккеисты мечтают туда попасть. Но надо вначале доказать что-то в России, чтобы ехать за океан», — приводит слова Хажеева «РБ Спорт».

Сезон-2022/23 Хажеев отыграл в МХЛ за «Белых медведей». На счету 18-летнего вратаря 23 игры в регулярном чемпионате, коэффицент надежности 2,38, процент отраженных бросков 92,3. В плей-офф Хажеев провел 5 матчей (2 победы и 3 поражения).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-sistemy-traktora-dogady-valsya-chto-karolina-vy-beret-menya-na-drafte-nhl/
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