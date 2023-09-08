Хэмилтон: «СКА — самая североамериканская команда КХЛ»

Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон в интервью «СЭ» рассказал, какая из команд КХЛ пропагандирует североамериканский стиль.

— Гатиятулин несколько раз стажировался в Северной Америке. У него чувствуется западная школа?

— Не сказал бы. Хотя в КХЛ есть команды, который играют с налетом североамериканского стиля. Считаю, что в «Тракторе» нашли оптимальный баланс, который позволяет нам перегруппировываться во время игры, менять скорости и подстраиваться так, как того требует игра.

— Кто самая «североамериканская» команда КХЛ?

— В прошлом году я бы назвал СКА. У них было очень много габаритных и быстрых игроков, как Дмитрий Яшкин. Насколько помню, в Санкт-Петербурге установлена как раз-таки канадская площадка.

— Вы успели поиграть на двух турнирах против Яшкина. Его вообще реально вытолкнуть с пятака?

— (смеется) Нет, это невозможно. Вы могли заметить, как в матче против «Ак Барса» я пытался вытолкнуть его или хотя бы подбить ему клюшку. Но все это было бесполезно. Пятак — это его вотчина.