«Химик» обыграл «Куньлунь» и одержал первую победу в Кубке LADA

«Куньлунь» потерпел поражение от «Химика» из Воскресенска в матче Кубка LADA — 2:5.

У победителей голы забили Никита Сусуев, Арсений Парамонов, Глеб Кожемякин, Владислав Джиошвили и Данил Пивчулин.

За клуб из Пекина шайбы забросили Паркер Фу и Брендон Йип.

«Куньлунь» (Пекин) — «Химик» (Воскресенск) — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Сусуев — 2 (Варюшкин), 10:51 — 0:1. А.В. Пономарев — 1 (Беляев, Кукштель), 11:12 — 0:2. С. Фу — 2 (Т. Вонг, Фрэм), 23:55 — 1:2. Кожемякин — 1 (Г. Точилкин), 32:44 — 1:3. Йип — 1 (буллит), 33:05 — 2:3. Джиошвили — 1 (Ткаченко, Егоров), 46:45 — 2:4. Пивчулин — 1 (бол., Иванов, Беляев), 54:49 — 2:5.

Вратари: Джурасик — Куликов.

Штраф: 23 — 31.

Судьи: Акузовский, Ромасько.

13 августа. Тольятти. Лада Арена.