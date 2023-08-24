«Амур»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 23:00
Полное название: Хоккейный клуб «Амур»
Год основания: 1957
Главный тренер: Андрей Мартемьянов
Капитан: ???
Домашний стадион (вместимость): «Платинум Арена» (7100 зрителей)
«Амур» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Витязя» 2 сентября в 17:00 (мск).
В сезоне 2022 / 2023 «Амур» занял десятое место с 69 очками в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.
2 сентября, в субботу, в Балашихе «Амур» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Амур» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Трактор» (начало в 17:00). Команда Андрея Мартемьянова выступает в Восточной конференции дивизиона Чернышева.
2 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Амур»
4 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Амур»
6 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Амур»
9 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Амур»
11 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Амур»
13 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Амур»
19 сентября. Хабаровск. «Платинум Арена». «Амур» — «Куньлунь»
21 сентября Хабаровск. «Платинум Арена». «Амур» — «Динамо»
23 сентября Хабаровск. «Платинум Арена». «Амур» — СКА
27 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Амур»
29 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Амур»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
30 — Игорь Бобков
98 — Янис Калниньш
1 — Дмитрий Лозебников
41 — Виктор Балдаев
28 — Александр Брынцев
63 — Алексей Волгин
33 — Евгений Кулик
52 — Александр Ляхов
64 — Елисей Минаев
47 — Иван Мищенко
36 — Яков Рылов
50 — Александр Щемеров
22 — Владислав Барулин
20 — Станислав Бочаров
87 — Артур Гиздатуллин
86 — Евгений Грачев
12 — Вячеслав Грецкий
44 — Ян Дрозг
97 — Игнат Коротких
96 — Егор Коршков
81 — Сергей Лапин
15 — Анатолий Никонцев
92 — Кирилл Слепец
2 — Петр Хохряков
95 — Дмитрий Шевченко
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Амура» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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