«Автомобилист»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 11:00
Полное название: Хоккейный клуб «Автомобилист»
Год основания: 2006
Главный тренер: Николай Заварухин
Капитан: Сергей Широков
Домашний стадион (вместимость): КРК «Уралец» (5500 зрителей)
«Автомобилист» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Металлурга» 2 сентября в 15:00 (мск).
В сезоне 2022 / 2023 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 очками. Екатеринбуржцы уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Металлургу (3-4).
2 сентября, в субботу, в Екатеринбурге «Автомобилист» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. 25 февраля 2024 года «Автомобилист» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Локомотива» (начало в 15:00). Команда Николая Заварухина выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.
2 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Металлург»
4 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
7 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Автомобилист»
9 сентября. Новосибирск. «Сибирь» — «Автомобилист»
11 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Автомобилист»
14 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Нефтехимик»
16 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Автомобилист»
18 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург». «Металлург» — «Автомобилист»
20 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург». «Металлург» — «Автомобилист»
22 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
25 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Авангард»
27 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Автомобилист»
30 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Адмирал»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
1 — Владимир Галкин
18 — Евгений Аликин
2 — Сергей Зборовский
5 — Валерий Ситников
8 — Денис Баранцев
9 — Джесси Блэкер
21 — Максим Оиспов
49 — Ефим Гуркин
55 — Кирилл Воробьев
57 — Александр Севостьянов
74 — Ник Эберт
88 — Никита Трямкин
96 — Владислав Леонтьев
11 — Владимир Кузнецов
14 — Кертис Волк
15 — Анатолий Голышев
17 — Брукс Мэйсек
28 — Алексей Бывальцев
31 — Степан Хрипунов
52 — Сергей Широков
58 — Андрей Обидин
77 — Стефан Да Коста
81 — Данил Романцев
90 — Олег Ли
91 — Алексей Макеев
97 — Семен Кизимов
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Автомбилиста» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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