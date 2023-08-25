ХК «Барыс»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

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Полное название: Хоккейный клуб «Барыс» Астана
Год основания: 1999
Главный тренер: Андрей Скабелка
Капитан: Роман Старченко
Домашний стадион (вместимость): «Барыс-Арена» (11502 зрителя)
«Барыс» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Салавата Юлаева» 2 сентября в 14:00 (мск).
В сезоне 2022 / 2023 «Барыс» занял последнее место с 61 очками в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.
2 сентября, в субботу, в Астане «Барыс» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Барыс» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Сибири» (начало в 16:30). Команда Андрея Скабелки выступает в Восточной конференции дивизиона Чернышева.
2 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Салават Юлаев»
4 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Сибирь»
7 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Барыс»
9 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Барыс»
11 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Барыс»
16 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Адмирал»
18 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Нефтехимик»
21 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Барыс»
23 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Барыс»
25 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Барыс»
28 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Адмирал»
30 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Сибирь»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
1 — Никита Бояркин
43 — Андрей Шутов
80 — Эдвард Паскуале
4 — Егор Шалапов
7 — Мади Диханбек
14 — Эмиль Нургалиев
21 — Кирилл Полохов
23 — Кирилл Никитин
27 — Нельсон Ножье
51 — Алекс Грант
58 — Тамирлан Гайтамиров
71 — Самат Данияр
87 — Адиль Бекетаев
90 — Давид Скленичка
11 — Райли Барбер
12 — Всеволод Логвин
13 — Динмухамед Кайыржан
16 — Александр Борисевич
17 — Алихан Омирбеков
19 — Джозеф Лабэйт
46 — Понтус Оберг
48 — Роман Старченко
64 — Аркадий Шестаков
68 — Дмитрий Гурков
79 — Михаил Рахманов
81 — Батырлан Муратов
84 — Кирилл Савицкий
86 — Абай Мангисбаев
88 — Ансар Шайхмедденов
96 — Алихан Асетов
97 — Джереми Бракко
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Барыса» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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