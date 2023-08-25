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Сегодня, 00:00

ХК «Барыс»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

ХК «Барыс».
Фото ХК «Барыс»
ХК «Барыс».
Фото ХК «Барыс»
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Основная информация о ХК «Барыс» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Барыс» Астана
Год основания: 1999
Главный тренер: Андрей Скабелка
Капитан: Роман Старченко
Домашний стадион (вместимость): «Барыс-Арена» (11502 зрителя)

«Барыс» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Салавата Юлаева» 2 сентября в 14:00 (мск).

Результат «Барыса» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Барыс» занял последнее место с 61 очками в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

Календарь «Барыса» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Астане «Барыс» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Барыс» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Сибири» (начало в 16:30). Команда Андрея Скабелки выступает в Восточной конференции дивизиона Чернышева.

Календарь «Барыса» в сентябре 2023 года

2 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Салават Юлаев»

4 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Сибирь»

7 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Барыс»

9 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Барыс»

11 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Барыс»

16 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Адмирал»

18 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Нефтехимик»

21 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Барыс»

23 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Барыс»

25 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Барыс»

28 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Адмирал»

30 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Сибирь»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Барыс».
Фото ХК «Барыс»

Состав «Барыса» на сезон 2023 / 2024

Вратари

1 — Никита Бояркин

43 — Андрей Шутов

80 — Эдвард Паскуале

Защитники

4 — Егор Шалапов

7 — Мади Диханбек

14 — Эмиль Нургалиев

21 — Кирилл Полохов

23 — Кирилл Никитин

27 — Нельсон Ножье

51 — Алекс Грант

58 — Тамирлан Гайтамиров

71 — Самат Данияр

87 — Адиль Бекетаев

90 — Давид Скленичка

Нападающие

11 — Райли Барбер

12 — Всеволод Логвин

13 — Динмухамед Кайыржан

16 — Александр Борисевич

17 — Алихан Омирбеков

19 — Джозеф Лабэйт

46 — Понтус Оберг

48 — Роман Старченко

64 — Аркадий Шестаков

68 — Дмитрий Гурков

79 — Михаил Рахманов

81 — Батырлан Муратов

84 — Кирилл Савицкий

86 — Абай Мангисбаев

88 — Ансар Шайхмедденов

96 — Алихан Асетов

97 — Джереми Бракко

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Барыса» в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
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2.09
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5.09
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ЦСКА – Ак Барс
 - : -
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