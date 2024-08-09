ХК «Динамо» совместно с КХЛ прорабатывает перенос матча против «Динамо» Минск

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переносе матча КХЛ против минского «Динамо».

— Пока этот вопрос прорабатывается. Мы видели календарь футбольного «Динамо». Матч пока не перенесен. В данный момент вопрос прорабатывается с КХЛ и минским «Динамо». Мы общаемся и с футбольным «Динамо». Имели в виду, что такое может произойти, — сказал Сопин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 15 сентября футбольное и хоккейное «Динамо» впервые в эпоху Fan ID сыграют на «ВТБ Арене» в один день.

Для этого встречу хоккеистов с минскими одноклубниками перенесли с 17.00 на 19.00. Футбольное «Динамо» примет «Ахмат» в 14.15 (мск).