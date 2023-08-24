ХК «Куньлунь Ред Стар»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 19:00
Полное название: Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» Пекин
Год основания: 2016
Главный тренер: Виктор Игнатьев
Капитан: Брэндон Ип
Домашний стадион (вместимость): «Арена Мытищи» (7700 зрителей)
«Куньлунь» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Спартака» 2 сентября в 14:00 (мск).
В сезоне 2022 / 2023 «Куньлунь» занял десятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 49 баллами и не попал в плей-офф Кубка Гагарина
2 сентября, в субботу, в Москве «Куньлунь» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Куньлунь» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против минского «Витязя» (начало в 19:30). Команда Виктора Игнатьева выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.
2 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Куньлунь»
4 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Сочи»
6 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Динамо-Минск»
8 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Куньлунь»
10 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — ЦСКА
12 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Куньлунь»
14 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Куньлунь»
16 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Локомотив»
19 сентября. Хабаровск. «Платинум-Арена». «Амур» — «Куньлунь»
21 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — «Куньлунь»
23 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Куньлунь»
27 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Металлург»
29 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Амур»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
30 — Мэтт Джурусик
40 — Александр Лазушин
45 — Джереми Смит
2 — Джейсон Фрэм
3 — Кайл Вуд
5 — Райан Спроул
7 — Джейк Челиос
27 — Дойл Сомерби
33 — Никита Парфенюк
37 — Зак Лесли
58 — Райан Меркли
93 — Зак Юйэнь
10 — Остин Вон
12 — Джек Родуолд
13 — Алекс Рич
14 — Девин Броссо
15 — Спенсер Фу
18 — Брэндон Ип
20 — Люк Локхарт
22 — Паркер Фу
47 — Кори Кейн
63 — Клифф Пу
67 — Нолан Мойл
71 — Колин Кэмпбелл
73 — Михаил Абрамов
91 — Тайлер Вон
??? — Иван Лисин
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Куньлуня» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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