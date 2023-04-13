ХК «Лада» включен в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24

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13 апреля 2023 года совет директоров Лиги утвердил состав участников следующего сезона.
Рассмотрев все материалы, представленные лигой, совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24 — 23 клуба.
В состав участников включена «Лада», которая возвращается в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.
Ранее команда выступала в КХЛ с 2008 по 2010 и с 2014 по 2018 год, после чего была исключена на основании рейтинга, который ориентировался на спортивные и экономические показатели
Состав участников сезона-2023/24:
1. «Авангард» (Омск);
2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
3. «Адмирал» (Владивосток);
4. «Ак Барс» (Казань);
5. «Амур» (Хабаровск);
6. «Барыс» (Астана);
7. «Витязь» (Московская область);
8. «Динамо» (Минск);
9. «Динамо» (Москва);
10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
11. «Лада» (Тольятти);
12. «Локомотив» (Ярославль);
13. «Металлург» (Магнитогорск);
14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);
15. «Салават Юлаев» (Уфа);
16. «Северсталь» (Череповец);
17. «Сибирь» (Новосибирская область);
18. СКА (Санкт-Петербург);
19. «Спартак» (Москва);
20. «Торпедо» (Нижний Новгород);
21. «Трактор» (Челябинск);
22. «Сочи» (Сочи);
23. ЦСКА (Москва).
В нынешнем сезоне ВХЛ «Лада» заняла шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.