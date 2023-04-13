ХК «Лада» включен в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24

13 апреля 2023 года совет директоров Лиги утвердил состав участников следующего сезона.

Рассмотрев все материалы, представленные лигой, совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24 — 23 клуба.

В состав участников включена «Лада», которая возвращается в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.

Ранее команда выступала в КХЛ с 2008 по 2010 и с 2014 по 2018 год, после чего была исключена на основании рейтинга, который ориентировался на спортивные и экономические показатели

Состав участников сезона-2023/24:

1. «Авангард» (Омск);

2. «Автомобилист» (Екатеринбург);

3. «Адмирал» (Владивосток);

4. «Ак Барс» (Казань);

5. «Амур» (Хабаровск);

6. «Барыс» (Астана);

7. «Витязь» (Московская область);

8. «Динамо» (Минск);

9. «Динамо» (Москва);

10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

11. «Лада» (Тольятти);

12. «Локомотив» (Ярославль);

13. «Металлург» (Магнитогорск);

14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);

15. «Салават Юлаев» (Уфа);

16. «Северсталь» (Череповец);

17. «Сибирь» (Новосибирская область);

18. СКА (Санкт-Петербург);

19. «Спартак» (Москва);

20. «Торпедо» (Нижний Новгород);

21. «Трактор» (Челябинск);

22. «Сочи» (Сочи);

23. ЦСКА (Москва).

В нынешнем сезоне ВХЛ «Лада» заняла шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.