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Сегодня, 13:54

ХК «Лада» включен в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24

Виталий Косик
Корреспондент
Хоккеисты «Лады».
Фото ХК «Лада»
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13 апреля 2023 года совет директоров Лиги утвердил состав участников следующего сезона.

Рассмотрев все материалы, представленные лигой, совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24 — 23 клуба.

В состав участников включена «Лада», которая возвращается в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.

Ранее команда выступала в КХЛ с 2008 по 2010 и с 2014 по 2018 год, после чего была исключена на основании рейтинга, который ориентировался на спортивные и экономические показатели

Состав участников сезона-2023/24:

1. «Авангард» (Омск);
2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
3. «Адмирал» (Владивосток);
4. «Ак Барс» (Казань);
5. «Амур» (Хабаровск);
6. «Барыс» (Астана);
7. «Витязь» (Московская область);
8. «Динамо» (Минск);
9. «Динамо» (Москва);
10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
11. «Лада» (Тольятти);
12. «Локомотив» (Ярославль);
13. «Металлург» (Магнитогорск);
14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);
15. «Салават Юлаев» (Уфа);
16. «Северсталь» (Череповец);
17. «Сибирь» (Новосибирская область);
18. СКА (Санкт-Петербург);
19. «Спартак» (Москва);
20. «Торпедо» (Нижний Новгород);
21. «Трактор» (Челябинск);
22. «Сочи» (Сочи);
23. ЦСКА (Москва).

В нынешнем сезоне ВХЛ «Лада» заняла шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
ХК Амур
ХК Барыс
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
ХК Сибирь
ХК СКА
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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