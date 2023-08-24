«Сибирь»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 09:00
Полное название: Хоккейный клуб «Сибирь»
Год основания: 1962
Главный тренер: Дэвид Немировски
Капитан: Егор Аланов
Домашний стадион (вместимость): «Сибирь-Арена» (10500 зрителей)
«Сибирь» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Авангард» 2 сентября в 14:00 (мск).
В сезоне 2022 / 2023 «Сибирь» заняла шестое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 очками. Новосибирцы уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Авангарду» (1-4).
2 сентября, в субботу, в Омске на «G-Drive Арене ««Сибирь» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Сибирь» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Барыса» (начало в 16:30). Команда Дэвида Немировски выступает в Восточной конференции дивизиона Чернышова.
2 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Сибирь»
4 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Сибирь»
7 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Барыс»
9 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Автомобилист»
13 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Амур»
15 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Сибирь»
17 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». СКА — «Сибирь»
21 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Авангард»
23 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Барыс»
25 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Динамо»
27 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — СКА
30 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Сибирь»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта
72 — Денис Костин
33 — Антон Красоткин
7 — Илья Морозов
6 — Денис Александров
55 — Илья Пастухов
94 — Никита Ефремов
76 — Тимур Ахияров
8 — Тревор Мерфи
21 — Егор Аланов
49 — Динар Хамидуллин
41 — Федор Гордеев
43 — Александр Лукин
71 — Владимир Бутузов
61 — Алексей Яковлев
99 — Никита Шашков
85 — Тэйлор Бэк
10 — Никита Коротков
27 — Никита Сетдиков
18 — Егор Спиридонов
87 — Сергей Дубакин
13 — Артем Михеев
64 — Максим Сушко
88 — Антон Назаревич
26 — Иван Климович
17 — Павел Гоголев
19 — Энди Андреофф
23 — Егор Климович
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Сибири» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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