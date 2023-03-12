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Сегодня, 14:36

ХК «Сочи» выступил с заявлением по ситуации с Иванюженковым

Виктория Кравченко
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В «Сочи» выступили с заявлением по поводу информации о причастности игрока команды Артема Иванюженкова к убийству, произошедшему в Подольске.

Клуб сообщает, что они не получали информации или официальных запросов от правоохранительных органов.

«В связи с поступающими запросами от СМИ по ситуации с игроком Артемом Иванюженковым хоккейный клуб «Сочи» информирует. После окончания последнего матча регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной. Хоккейный клуб «Сочи» не получал информации или официальных запросов от правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Иванюженков задержан по подозрению в убийстве, которое произошло во время празднования дня рождения в кафе, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение от чего он скончался на месте.

Позже в СК РФ сообщили, что Иванюженков не причастен к убийству.

Артем Иванюженков
ХК Сочи
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В СК РФ сообщили, что Иванюженков не причастен к убийству в Подольске

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