Хмелевски отреагировал на слухи о возможном переходе в ЦСКА из «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал слухи о возможном переходе в ЦСКА.

«Джоша прорвало сегодня, очень приятно видеть, как он улыбается. Очень важная победа для команды. Планировали ли играть в овертайме с лишним полевым игроком? Все зависело от вбрасывания, если выигрываем — тогда можно что-то сделать, если нет, то необходимо подумать. Приятны ли слухи об интересе ЦСКА? Я об этом особо не думаю. Я играю за «Салават», и мне нравится играть за них. Приятно, что другие клубы меня уважают, это говорит о том, что я хороший игрок. Пока у меня хороший настрой в Уфе и хотелось бы выиграть чемпионат в этом году», — приводит слова Хмелевски официальный Telegram-канал «Салавата Юлаева».

В текущем сезоне 24-летний американец провел за клуб 42 игры, в которых набрал 37 (19+18) очков.