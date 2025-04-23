Хмелевский — герой проекта #FONBETOVERTIME по итогам марта!

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский принес победу своей команде 6 марта в матче против «Амура».

Cо старта сезона Хмелевский дважды завершал матчи точным броском и дважды забивал победный буллит. Американский нападающий успел сыграть в Уфе больше 200 матчей в лиге и набрать 183 (89+94) очка. На этот раз счастливым для него оказался выезд в Хабаровск: Хмелевский получил шайбу на входе в зону, изящно переиграл защитника, а потом перебросил щиток вратаря.

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