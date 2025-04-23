Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Ставки

Сегодня, 22:25

Хмелевский — герой проекта #FONBETOVERTIME по итогам марта!

Telegram Дзен

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский принес победу своей команде 6 марта в матче против «Амура».

Cо старта сезона Хмелевский дважды завершал матчи точным броском и дважды забивал победный буллит. Американский нападающий успел сыграть в Уфе больше 200 матчей в лиге и набрать 183 (89+94) очка. На этот раз счастливым для него оказался выезд в Хабаровск: Хмелевский получил шайбу на входе в зону, изящно переиграл защитника, а потом перебросил щиток вратаря.

Вспомнить обыгрыш от конька и тот самый гол теперь будет очень просто — достаточно посмотреть на уникальную винтажную карточку.

Собрать собственную коллекцию таких моментов можете и вы — со всеми героями #FONBETOVERTIME. Заглядывайте на сайт.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

КХЛ
Прогнозы на спорт
Читайте также
Кардиолог назвал первый признак проблем с сердцем
В Киеве раскрыли итоги встречи в Лондоне по конфликту на Украине
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Житель Великого Новгорода рассказал о жестоких порядках в местной ОПГ
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Популярное видео
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя