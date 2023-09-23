Хмелевский назвал проблему «Салавата Юлаева» в этом сезоне

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Я думаю, у нас есть проблема в сезоне: мы уже четыре игры забиваем один гол. Нужно найти, как реализовывать свои моменты, потому что если мы не забиваем, то не выигрываем. «Зеленое дерби» в Казани? «Ак Барс» — хороший соперник. Мы приготовимся к нему, как надо», — цитирует пресс-служба КХЛ Бирюкова.

«Автомобилист» набрал 12 очков и поднялся на 3-е место в Восточной конференции «Салават Юлайев» с 10 очками идет на 5-й строчке.