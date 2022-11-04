Хмелевский отреагировал на мнение генменеджеров КХЛ, которые назвали СКА фаворитом сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский отреагировал на мнение генменеджеров КХЛ, которые предрекли СКА победу в Кубке Гагарина.

«Эксперты, генменеджеры клубов назвали СКА главным фаворитом сезона? Хорошая команда. Посмотрим, как у них сложится сезон. Как мне уровень КХЛ после Северной Америки? Тяжелая лига. Многие люди думают, что сюда приезжают, чтобы забивать голы, улучшать статистику. Но здесь, наоборот, надо в первую очередь хорошо играть в обороне. Здесь не только важна атака. Можно ли сравнить НХЛ с АХЛ? Не могу так сказать. В каждой лиге есть свои вещи, АХЛ — очень сложная лига. Что самое сложное в адаптации? Размер площадок. Например, в Уфе она у нас больше, чем здесь, в Казани», — приводит слова Хмелевского Metaratings.ru.

Десять генеральных менеджеров клубов КХЛ назвали СКА потенциальным чемпионом сезона-2022/23. Пять человек считают главным фаворитом «Металлург», по два — ЦСКА и «Автомобилист».