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Сегодня, 11:10

Хмелевский, Пресс, Петан и Грэм вошли в состав сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала

Алина Савинова
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КХЛ объявила состав сборной легионеров на Кубок Первого канала 2024 года.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря на СКА Арене. В нем также примут участие команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана.

Состав сборной мира КХЛ:

Вратари: Хантер Миска («Динамо» Мск), Патрик Рибар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);

Защитники: Джошуа Брук, Николас Мелош (оба — «Динамо» Мн), Джесси Грэм (ХК «Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»);

Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба — «Витязь»), Уильям Биттен, Адам Ружичка (оба — «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба — «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Мн), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба — «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский (оба — «Салават Юлаев»).

Главным тренером сборной легионеров в Кубке Первого канала будет 75-летний Майк Кинэн, который в России возглавлял «Металлург» и «Куньлунь». Также в тренерский штаб вошли Майк Пелино, Михаил Кравец и Леонид Тамбиев.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/12/06/538953.html
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