Хмелевский — о победе над «Металлургом»: «Горжусь, что даже при 2:4 «Салават» играл в свой хоккей»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (6:4).

— Сложный матч. Горжусь, что даже при 2:4 мы играли в свой хоккей, — приводит слова Хмелевского официальный сайт клуба. — Так бывает, что не идет как надо. Красавцы Алалыкин, Цулыгин, Ефремов — они перевернули игру.

— Насколько важно было показать характер дома, потому что не удавалось давно обыграть «Магнитку» в Уфе?

— Да, говорили, что давно не могли победить «Металлург» дома. У нас самые лучшие болельщики в лиге, их нельзя обижать.

— Что говорили в раздевалке после второго периода? Не очень удачный отрезок получился.

— Пару слов сказали. Все понимают, что время побеждать. Нужно найти способы выигрывать, потому что очень плотно в турнирной таблице. Нужно набирать очки.

— В какой момент поняли, что можно взять игру?

— Когда забил Алалыкин, сразу ответил, мы поняли, что можем их обыгрывать. После этого пошла волна, забили в большинстве. Затем Ремпал подставил клюшку — лучшее подставление, которое я видел в своей жизни.

«Салават Юлаев» набрал 69 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Металлург» с 66 очками — на 5-й строчке «Востока».