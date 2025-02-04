Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 05:37

Хмелевский — о победе над «Металлургом»: «Горжусь, что даже при 2:4 «Салават» играл в свой хоккей»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (6:4).

— Сложный матч. Горжусь, что даже при 2:4 мы играли в свой хоккей, — приводит слова Хмелевского официальный сайт клуба. — Так бывает, что не идет как надо. Красавцы Алалыкин, Цулыгин, Ефремов — они перевернули игру.

— Насколько важно было показать характер дома, потому что не удавалось давно обыграть «Магнитку» в Уфе?

— Да, говорили, что давно не могли победить «Металлург» дома. У нас самые лучшие болельщики в лиге, их нельзя обижать.

— Что говорили в раздевалке после второго периода? Не очень удачный отрезок получился.

— Пару слов сказали. Все понимают, что время побеждать. Нужно найти способы выигрывать, потому что очень плотно в турнирной таблице. Нужно набирать очки.

— В какой момент поняли, что можно взять игру?

— Когда забил Алалыкин, сразу ответил, мы поняли, что можем их обыгрывать. После этого пошла волна, забили в большинстве. Затем Ремпал подставил клюшку — лучшее подставление, которое я видел в своей жизни.

«Салават Юлаев» набрал 69 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Металлург» с 66 очками — на 5-й строчке «Востока».

Источник: Сайт Салавата Юлаева
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Александр Хмелевский
Читайте также
Александрова обыграла украинку Ястремскую в финале турнира WTA в Линце
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Посол заявил о претензиях Польши на объекты российской недвижимости
СМИ сообщили о возобновлении поставок США оружия ВСУ после небольшой паузы в январе
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
Обвиняемый в двойном убийстве пасынок Стаса Намина сменил фамилию
Популярное видео
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя