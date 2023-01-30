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КХЛ

Сегодня, 07:23

Хмелевский о победе над «Нефтехимиком»: «Мы знали, что они цепляются за плей-офф»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

— Соперник хорошо играл против нас в Нижнекамске, — приводит слова Хмелевского официальный сайт клуба. — Мы знали, что они цепляются за плей-офф. Вышли хорошо, но было обидно пропустить в третьем периоде. Хорошо, что наше большинство смогло забить.

— В этот раз снова сработало тренерское решение снять голкипера в овертайме. Насколько вам комфортно пользоваться таким преимуществом?

— Пустые ворота — это некомфортно. Надо иметь железные яйца.

— За счет чего удалось победить?

— Сейчас такое время в сезоне, все стараются. Или плей-офф, или домой. Мы все это понимаем это, мы боремся.

— Насколько важно было выиграть перед выездной серией?

— Очень важно. Каждая игра сейчас важна. Без разницы, какой соперник, важно, что мы выиграли. У нас часто бывает, что мы проигрываем из-за третьего периода. Сегодня мы сравняли и смогли выиграть.

Уфимский клуб одержал третью победу подряд и набрал 69 очков (5-е место на «Востоке»). Нижнекамский клуб с 57 очками занимает 8-е место в Восточной конференции.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/sasha-khmelevskiy-khorosho-chto-nashe-bolshinstvo-smoglo-zabit/
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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