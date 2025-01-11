Хмелевский — о победе над «Нефтехимиком»: «Долго «Салават» не выигрывал в Нижнекамске»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (7:4).

«Долго не выигрывали в Нижнекамске. Первая победа при мне здесь (смеется). Плохо начали, но затем нашли возможность сравнять счет и выйти вперед. Очень трудная игра, которую приятно выиграть! Ключевым моментом стала реализация моментов. Забили в большинстве, да и просто с моментов. Иногда так и надо. Иногда в обороне, к сожалению, не все получается, приходится забивать больше.

Прервал безголевую серию? Если честно, считаю, что в той серии, которая у меня прошла, я играл нормально, просто не удавалось в завершении, не получалось забить. Конечно, мне было нелегко. В этом матче было приятно видеть лица моих напарников, когда все они за меня порадовались. Этот момент помог, меня отпустило. Я очень этим горжусь!» — приводит слова Хмелевского официальный сайт КХЛ.

«Салават» прервал 2-матчевую безвыигрышную серию и располагается на второй строчке в Восточной конференции с 58 очками. «Нефтехимик» (39 баллов) потерпел седьмое поражение в девяти последних встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице.