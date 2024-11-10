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Сегодня, 01:16

Хмелевский — о победе над «Торпедо»: «Два периода «Салават» занимался ерундой, а в третьем проснулся»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Два периода занимались ерундой, а в третьем периоде проснулись. Выстояли при игре «три на пять», потом сумели сравнять счёт. Александр Самонов держал нас в игре, а в овертайме Ливо красавчик. Редкость, что Виктор Николаевич на нас ругается в перерыве. Мотивацию надо было поднять, и ребята откликнулись хорошо и проснулись. В большинстве были плохие решения, это бывает в третьей игре на выезде. После того, как забил первый гол, появилась энергия, и дальше пытался помогать команде и руками, и ногами, и отдавал все силы», — приводит слова Хмелевского официальный сайт КХЛ.

Автозаводцы находятся на 6-м месте в Западной конференции, набрав 27 очков в 25 встречах. «Салават Юлаев» — на 4-й строчке Восточной конференции с 29 баллами после 22 игр.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Александр Хмелевский

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