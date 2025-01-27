Хмелевский прокомментировал поражение «Салавата» от СКА

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский прокомментировал поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (2:3).

— Соперник вел в счете, поэтому стал лучше обороняться в третьем периоде и постоянно встречал нас в средней зоне, — приводит слова Хмелевского Metarating. — У нас в команде достаточно крутых игроков, которые могли забросить свои шайбы, но мы не смогли найти способ, чтобы сделать это.

— На результат как-то повлиял тот факт, что вы оставили слишком много сил и эмоций в играх с «Авангардом» и «Сочи»?

— Нет-нет, эти матчи наоборот добавили нам уверенности, мы были очень рады обыграть этих соперников. Думаю, что в таких важных матчах, как сегодняшний, необходимо максимальное сплочение и более мощная игра в нашем исполнении. Каждый должен помогать друг другу, а не ждать помощи от партнеров.

— Как будете готовиться к следующему матчу против «Ак Барса»?

— Это очень важная игра для нас. «Ак Барс» — наш прямой конкурент в Восточной конференции, мы находимся очень близко в турнирной таблице. Нам необходимы эти два очка.

СКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 59 очков. «Салават Юлаев» с 64 очками — на третьей строчке «Востока».