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Сегодня, 03:48

Хмелевский — о поражении от СКА: «Хорошо провели первый период, отдали игру во втором»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (2:3).

— Хорошо провели первый период, отдали игру во втором, — приводит слова Хмелевского официальный сайт клуба. — Неправильно играли, немного не хватило, чтобы переиграть соперника в третьей 20-минутке.

— Долгий перелет из Сочи как-то сказался?

— Не думаю, потому что, как я уже сказал, первый период мы их переиграли. Просто они забили больше, чем мы.

— Джош Ливо тоже отличился. Кажется, что нет соперника, который может его остановить.

— Да, он хорошо сравнял счет. Он дал нам уверенность, мы должны помогать ему, надо нам было еще забить.

— В концовке удалось за несколько секунд до сирены сделать счет 2:3. Было ощущение, что еще минуту, и вы бы сравняли?

— Игра идет 60 минут, так что это наш косяк, что мы не забили заранее. Хорошо, что забили, но это не сказалось на итоге.

СКА с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават (64 очка) — третий на «Востоке».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
Александр Хмелевский
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