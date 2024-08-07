Хмелевский рассказал, как отреагировал на смерть Константина Кольцова

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский рассказал, как воспринял новость о смерти тренера уфимцев Константина Кольцова.

— Новость о смерти Константина Кольцова стала ударом?

— Да, это было очень больно слышать и принять. Когда узнаешь такие новости, то хоккей уходит на второй план. Мы ведь не так давно потеряли Родиона Амирова. Весь прошлый сезон «Салават Юлаев» играл для него. Могу сказать, что новый сезон лично я хочу провести в память о Константине Кольцове.

Он очень доверял мне в большинстве. Константин Евгеньевич дал мне огромную уверенность в себе и в своих силах. Причем не только как тренер, но и просто как хороший человек. Мы очень много времени проводили вместе. Это был невероятно веселый и приятный человек. Мне очень нравилось приходить на арену и общаться с ним.