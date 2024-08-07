Хмелевский: «Остался в «Салавате», потому что получаю удовольствие от хоккея»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский в интервью «СЭ» рассказал о решении продлить контракт с уфимским клубом.

— Многих удивило ваше решение остаться в «Салавате Юлаеве». Почти все были уверены, что вы уедете в НХЛ.

— Конечно, это было сложное решение. Было много разных факторов. Но ключевым стало то, что в «Салавате» я много играю и Виктор Николаевич Козлов использует меня в разных ситуациях. Благодаря этому у меня получается расти и получать удовольствие от хоккея.

— Как отреагировала семья на этот выбор?

— Родные меня только поддержали. Они понимают, что хоккей — трудный спорт, и прекрасно видят, что я получаю огромное удовольствие от времени в Уфе. Думаю, они просто всегда хотят видеть меня с улыбкой на лице. Надеюсь, никто не пожалеет об этом решении.