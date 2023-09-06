Хохлачев не сыграет против «Спартака» в Москве из-за условий обмена

Нападающий «Амура» Александр Хохлачев пропустит матч КХЛ против «Спартака» 6 сентября из-за условий соглашения, сообщает ТАСС.

По информации источника, красно-белые при обмене Хохлачева поставили такое условие, при котором он не сыграет в Москве. В матче этих же команд в Хабаровске он принять участие сможет.

Хохлачев перешел в «Амур» в августе этого года в результате обмена со «Спартаком» на Артема Гуменюка. Соглашение хабаровского клуба с 29-летним нападающим рассчитано на два сезона.

В текущем сезоне Хохлачев провел 2 матча за «Амур», в которых забросил 2 шайбы и отдал 1 результативную передачу.