Хохлов назвал ключевой фактор поражения «Нефтехимика» от «Амура»

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов прокомментировал поражение от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б.

«Обидно, что проиграли важную игру. В концовке были хорошие шансы, «Амур» нам дал сыграть в большинстве четыре минуты, две из которых мы провели «5 на 3». Считаю, это был ключевой фактор, что мы не забили. Потом овертайм, показалось, там чуть осторожненько сыграли команды, ждали ошибки. Ну и по буллитам «Амур» нас переиграл, поэтому победил. Не думаю, что лишний день отдыха мог как-то сказаться. Не знаю, думаю, нам нужно поправить большинство и будет все нормально. В плане физики мы не уступали сопернику, играли на равных.

Сейчас каждая команда приезжает — все готовы, все заряжены, хотят быть как можно выше. Тренер разрешает нам подключаться в атаку, когда тебя страхуют. Гончаров здорово катается, бегал в атаку, жаль, забить не получилось. Будем надеяться, получится в следующем матче. Нужно хорошо поспать и хорошо покушать, восстановиться перед следующими играми. Все в наших руках и в наших головах. Все знают нашу цель, будем к ней идти», — цитирует пресс-служба КХЛ Хохлова.

«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Амур» идет на 8-й строчке с 56 очками.