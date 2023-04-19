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Сегодня, 09:19

Хоккеист «Барыса» Гурков отказался от российского гражданства

Виталий Косик
Корреспондент
Дмитрий Гурков.
Фото ХК «Барыс»
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Нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков отказался от гражданства России, чтобы выступить за сборную Казахстана, утверждает «Шайба.kz».

Гурков выступал за «Барыс», оставаясь резидентом России и Казахстана, что запрещено местными правилами. Хоккеист был вынужден отказаться от российского гражданства из-за законодательства Казахстана.

Хоккеист является воспитанником московского «Динамо». За «Барыс» форвард выступает с 2015 года. Гурков уже выступал за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира: в 2018, 2021 и 2022 годах.

Предстоящее мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере.

В сезоне-2022/23 26-летний хоккеист сыграл за «Барыс» 34 матча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://shaiba.kz/news/757625
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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