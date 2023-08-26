Хоккеист Бурмистров выразил желание сыграть в футбол за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров в разговоре с «СЭ» выразил желание сыграть за футбольную команду красно-белых в товарищеском матче.

— Овечкин прошлым летом сыграл в футбол за «Динамо». Хотели бы выйти на поле за «Спартак» в товарищеском матче?

— Конечно, с удовольствием. Только за! Но пока не звали играть. Я играю в футбол. Медиахоккей? Пришел бы и посмотрел с удовольствием.

Овечкин уже играл за футбольное «Динамо» летом 2022 года, тогда он забил один гол в товарищеском матче против «Амкала» (5:0).