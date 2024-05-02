Хоккеист «Динамо» Ожиганов сообщил, что был в шоке от перехода Миронова в «Спартак»

Сегодня, 11:20
Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов в комментарии для «СЭ» высказался об уходе защитника Андрея Миронова в «Спартак».
— Громкая новость для вашего клуба — уход Миронова в «Спартак», с какими эмоциями восприняли это?
— Я узнал чуть раньше. Конечно, был очень сильно удивлен. Человек столько отдал себя, столько лет своей жизни этому клубу. Немного был в шоке, когда узнал, что он переходит. Даже не то, что в «Спартак», а в принципе. Но у каждого в жизни своя дорога. Я думаю, все что ни делается — все к лучшему.
— Лично с ним по этому поводу не общались?
— Еще не успели.
Контракт с обладателем Кубка Гагарина подписан на два сезона — до 31 мая 2026 года.
На протяжении всей карьеры в КХЛ 29-летний защитник играл за московское «Динамо». Он провел 644 матча, набрав 173 (43+130) очка. Защитник является рекордсменом бело-голубых по количеству матчей.